Бывшая жена Богомолова рассказала об отношениях дочери с Собчак

https://static.news.ru/photo/60f2e7de-3393-11eb-92c6-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мороз Фото: d_moroz/instagram.com

Дарья Мороз, бывшая жена Константина Богомолова, рассказала об отношениях дочери режиссёра с его новой женой Ксенией Собчак. Актриса смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем ради их общей дочери Анны.

Девочка живёт с матерью, но частенько бывает в доме отца и его новой супруги Собчак. Причём Ксения тоже смогла найти с девочкой общий язык, так что Аня с удовольствием проводит время в её компании, пишет StarHit.

Аня часто остаётся у них в доме и даже живет там иногда. Два раза в год они ездят отдыхать. Аня прекрасно общается с Ксенией, — рассказала Дарья Мороз.

К чести актрисы, она постаралась объяснить дочери, что развод с её отцом никак не влияет на отношение к ней обоих родителей: она всё равно остаётся для папы и мамы любимой дочерью. По словам Мороз, девочка быстро это поняла и поступило умно.

Бывшая жена Богомолова также рассказала, что очень благодарна нынешней за то, что она приняла чужого ребёнка. «Могло быть по-всякому», — добавила актриса.

Вместе Мороз и Богомолов прожили восемь лет. Вопреки слухам, что Ксения Собчак разбила их брак, каждый из супругов утверждает обратное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что родственники Ксении Собчак по отцовской линии находятся в сложном положении, но финансовой помощи от знаменитой телеведущей ни разу не получили, сообщил театральный продюсер Валерий Сергеев.