«Я пришла разбивать сердца»: Решетова поделилась фотографиями на мотоцикле

https://static.news.ru/photo/ba58032c-0ebd-11eb-a17c-fa163e074e61_660.jpg Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Бывшая девушка рэпера Тимати модель Анастасия Решетова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотосессию в дерзком и провокационном стиле. Подписчики девушки высоко оценили обнародованные снимки. Многие отметили, что расставание с Тимати пошло модели на пользу.

На фото Решетова запечатлена в обтягивающей полупрозрачной водолазке, кожаных штанах и лаковых ботфортах. Свой пост девушка подписала фразой I came to break hearts, которая переводится как «Я пришла разбивать сердца».

Подписчики восторженно отозвались о фотосессии. Они сравнили Анастасию с Ким Кардашьян и заметили, что ни одна девушка Тимати не сравнится с Решетовой. Кроме того, поклонники возмутились тем, что рэпер променял возлюбленную на «Холостяка», и предложили экс-возлюбленной продюсера самой отправиться на шоу невест.

Расставание пошло вам на пользу, — заявил один из подписчиков Решетовой в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Решетова отреагировала на сообщение об участии её экс-возлюбленного Тимати в шоу «Холостяк».

Некоторые поклонники всё ещё ждут воссоединения пары, однако Решетова утверждает, что этого не произойдёт.