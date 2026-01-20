Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:51

Бузовой предсказали бурный роман и детей

Бузовой на шоу «Натальная карта» предсказали бурный роман в ноябре 2026 года

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко предсказала гостье программы певице Ольге Бузовой бурный роман. Согласно прогнозу, это произойдет в ноябре 2026 года. Также Бузовой предсказали появление детей.

С ноября 2026 года у тебя будет бурный роман. <...> 2029 год — встает остро вопрос детей, — сказала ведущая.

Ранее Бузова заявила, что регулярные занятия спортом помогают ей поддерживать стройную фигуру, несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале. Телеведущая также рассказала, что не любит сладкое и даже в свой день рождения предпочитает отказаться от торта. Она не устанавливает для себя жестких ограничений в еде, однако после послаблений в рационе всегда устраивает разгрузочные дни.

На премии Fashion New Year Awards 2025 Бузова и ее коллега Филипп Киркоров устроили публичную «свадебную» церемонию. Звезды вышли в свет в полноценных нарядах жениха и невесты под традиционную свадебную мелодию, которую подхватил весь зал. Зрители поддержали импровизацию криками «Горько!» и радостными возгласами, однако «молодожены» так и не дошли до традиционного поцелуя.

Ольга Бузова
Олеся Иванченко
шоу-бизнес
романы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.