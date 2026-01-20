Бузовой предсказали бурный роман и детей Бузовой на шоу «Натальная карта» предсказали бурный роман в ноябре 2026 года

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко предсказала гостье программы певице Ольге Бузовой бурный роман. Согласно прогнозу, это произойдет в ноябре 2026 года. Также Бузовой предсказали появление детей.

С ноября 2026 года у тебя будет бурный роман. <...> 2029 год — встает остро вопрос детей, — сказала ведущая.

Ранее Бузова заявила, что регулярные занятия спортом помогают ей поддерживать стройную фигуру, несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале. Телеведущая также рассказала, что не любит сладкое и даже в свой день рождения предпочитает отказаться от торта. Она не устанавливает для себя жестких ограничений в еде, однако после послаблений в рационе всегда устраивает разгрузочные дни.

На премии Fashion New Year Awards 2025 Бузова и ее коллега Филипп Киркоров устроили публичную «свадебную» церемонию. Звезды вышли в свет в полноценных нарядах жениха и невесты под традиционную свадебную мелодию, которую подхватил весь зал. Зрители поддержали импровизацию криками «Горько!» и радостными возгласами, однако «молодожены» так и не дошли до традиционного поцелуя.