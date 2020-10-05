Бузова завила о «потере дыхания» с Соловьёвым на «Ледниковом периоде»

Певица Ольга Бузова рассказала о своих впечатлениях от первого выхода на лёд в шоу «Ледниковый период» и призналась, что «теряла дыхание», выступая в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым.
Бузова сказала, что хотела бы повторить тот момент, когда вышла на лёд с первым номером в рамках шоу «Ледниковый период». Она затруднилась ответить на вопрос, как оценивает своё выступление, так как помнит лишь «стресс, нервы», но хотела бы «повторить ещё раз»,
Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла, — призналась Бузова.
Как сообщал NEWS.ru, новый сезон шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале в субботу, 4 октября. Певица Ольга Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым.
Соловьёв уже рассказал, как отнёсся к тому, что его партнёршей в шоу будет Бузова. По словам спортсмена, он «испугался», когда увидел её впервые, так как она больше напоминала «силуэт скрюченной фигуры».
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая входит в жюри нового сезона «Ледникового периода», удивила зрителей своим необычным костюмом.
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