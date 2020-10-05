Бузова завила о «потере дыхания» с Соловьёвым на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/38d43cb2-06c0-11eb-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: olgabuzova_news/instagram.com

Певица Ольга Бузова рассказала о своих впечатлениях от первого выхода на лёд в шоу «Ледниковый период» и призналась, что «теряла дыхание», выступая в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым.

Бузова сказала, что хотела бы повторить тот момент, когда вышла на лёд с первым номером в рамках шоу «Ледниковый период». Она затруднилась ответить на вопрос, как оценивает своё выступление, так как помнит лишь «стресс, нервы», но хотела бы «повторить ещё раз», пишет «Комсомольская правда».

Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла, — призналась Бузова.

Как сообщал NEWS.ru, новый сезон шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале в субботу, 4 октября. Певица Ольга Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым.

Соловьёв уже рассказал, как отнёсся к тому, что его партнёршей в шоу будет Бузова. По словам спортсмена, он «испугался», когда увидел её впервые, так как она больше напоминала «силуэт скрюченной фигуры».

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая входит в жюри нового сезона «Ледникового периода», удивила зрителей своим необычным костюмом.