Бузова захотела в МГУ после просмотра сериала

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова захотела поступить на исторический факультет МГУ после того, как посмотрела сериал «Историк». В своём Instagram она заявила, что её так впечатлила картина, что она «влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру».

У Ольги уже есть высшее образование — в 2008 году она окончила географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Мне стало любопытно всё это, я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке — почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете? Есть у меня среди подписчиков выпускники этого факультета? — обратилась она к фанатам.

Многие поддержали звезду, отметив, что идея о получении ещё одного образования никогда не бывает плохой. Если у певицы есть желание, почему бы не поступить.

Ольга Бузова ранее стала объектом критики своих подписчиков после того, как опубликовала фото, где она исполняет танец на пилоне. Телеведущая готовится к своему шоу в «Крокусе» и на этот раз решила удивить поклонников.