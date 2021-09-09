«Старая женщина на трубе»: Бузову высмеяли в Сети за танцы на пилоне

Ольга Бузова вновь стала объектом критики своих подписчиков после того, как опубликовала фото, где она исполняет танец на пилоне. Телеведущая готовится к своему шоу в «Крокусе» и на этот раз решила удивить поклонников.

К фото экс-ведущая «Дома-2» добавила ещё и видео, где она исполняет один из элементов танца. Но после шквала критики Ольга его удалила.

Несмотря на это, пользователи увидели, что Бузова, как обычно, воспользовалась фотошопом. Подписчики напомнили ей, что она только что жаловалась на лишние килограммы и старалась как можно сильнее втянуть живот, а теперь звезда показывает на снимке совершенно тонкую талию.

«Бузова всё ближе и ближе к своей мечте», «Старая женщина на трубе», «Кентавр на шесте», «Когда на видео Ольга с животом и в комментах было, что она поправилась, а на фото — втянула донельзя живот и видео удалила», «Бревно на шесте», «Да. Вам там место», пишут в комментариях пользователи.

Ранее художественный руководитель театра МХАТ им. Горького Эдуард Бояков назвал дату возвращения спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцену МХАТа. Подробности он сообщил на сборе труппы.