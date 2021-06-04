Бузова в клетке и Ивлеева на эвакуаторе: чем удивила фанатов премия МУЗ-ТВ

В пятницу, 4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — премия «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

По красной ковровой дорожке дефилировали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Одни устраивали на публике скандальные перформансы, другие эпатировали зрителей вызывающими нарядами.

Так, светская львица Ольга Бузова приехала на церемонию в клетке в окружении ведьмаков. Выйдя и неё, она предстала перед публикой в образе птицы Феникс. Ксения Собчак пришла на церемонию в мини-платье песочного цвета, верх которого выполнен в виде розового бюстгальтера.

Тиктокер Даня Милохин выбрал образ полумужчины-полуженщины: c одной стороны его наряда розовое платье, с другой — чёрный костюм. На дорожке он попробовал повторить знаменитую позу Мэрилин Монро.

Блогер Элджей приехал на церемонию за рулём BMW i8 — на этом авто он не так давно уходил от преследования полиции, после чего отказался от медосвидетельствования. Автомобильную тему поддержала Ивлеева, которая прибыла на премию в спорткаре Lamborghini, находившемся на эвакуаторе. Затем она упала на ковровой дорожке, но с честью вышла из неловкой ситуации, назвав её перформансом.

Рэпер Тимати появился на премии с новой возлюбленной — победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой.

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Ксения Собчак muztv/instagam.com Александр Ревва, Ксения Собчак muztv/instagam.com Артем Шалимов, Полина Фаворская muztv/instagam.com Тимати muztv/instagam.com Даня Милохин danya_milokhin/instagram.com Элджей muztv/instagam.com Александр Ревва muztv/instagam.com Анастасия Самбурская muztv/instagam.com Дмитрий Билан Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Хабиб muztv/instagam.com Кристина Орбакайте muztv/instagam.com Андрей Разыграев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press MIA BOYKA muztv/instagam.com Dream Team House muztv/instagam.com