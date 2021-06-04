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Ксения Собчак
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Бузова в клетке и Ивлеева на эвакуаторе: чем удивила фанатов премия МУЗ-ТВ

21:45, 04 июня 2021
Фото: muztv/instagam.com
NEWS.ru

В пятницу, 4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — премия «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

По красной ковровой дорожке дефилировали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Одни устраивали на публике скандальные перформансы, другие эпатировали зрителей вызывающими нарядами.

Так, светская львица Ольга Бузова приехала на церемонию в клетке в окружении ведьмаков. Выйдя и неё, она предстала перед публикой в образе птицы Феникс. Ксения Собчак пришла на церемонию в мини-платье песочного цвета, верх которого выполнен в виде розового бюстгальтера.

Тиктокер Даня Милохин выбрал образ полумужчины-полуженщины: c одной стороны его наряда розовое платье, с другой — чёрный костюм. На дорожке он попробовал повторить знаменитую позу Мэрилин Монро.

Блогер Элджей приехал на церемонию за рулём BMW i8 — на этом авто он не так давно уходил от преследования полиции, после чего отказался от медосвидетельствования. Автомобильную тему поддержала Ивлеева, которая прибыла на премию в спорткаре Lamborghini, находившемся на эвакуаторе. Затем она упала на ковровой дорожке, но с честью вышла из неловкой ситуации, назвав её перформансом.

Рэпер Тимати появился на премии с новой возлюбленной — победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой.

Самые яркие кадры знаменитостей — в фотогалерее NEWS.ru.

Ксения Собчак

muztv/instagam.com

Александр Ревва, Ксения Собчак

muztv/instagam.com

Артем Шалимов, Полина Фаворская

muztv/instagam.com

Тимати

muztv/instagam.com

Даня Милохин

danya_milokhin/instagram.com

Элджей

muztv/instagam.com

Александр Ревва

muztv/instagam.com

Анастасия Самбурская

muztv/instagam.com

Дмитрий Билан

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Хабиб

muztv/instagam.com

Кристина Орбакайте

muztv/instagam.com

Андрей Разыграев

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

MIA BOYKA

muztv/instagam.com

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muztv/instagam.com

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