Бузова в клетке и Ивлеева на эвакуаторе: чем удивила фанатов премия МУЗ-ТВ

В пятницу, 4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — премия «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.
По красной ковровой дорожке дефилировали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Одни устраивали на публике скандальные перформансы, другие эпатировали зрителей вызывающими нарядами.
Так, светская львица Ольга Бузова приехала на церемонию в клетке в окружении ведьмаков. Выйдя и неё, она предстала перед публикой в образе птицы Феникс. Ксения Собчак пришла на церемонию в мини-платье песочного цвета, верх которого выполнен в виде розового бюстгальтера.
Тиктокер Даня Милохин выбрал образ полумужчины-полуженщины: c одной стороны его наряда розовое платье, с другой — чёрный костюм. На дорожке он попробовал повторить знаменитую позу Мэрилин Монро.
Блогер Элджей приехал на церемонию за рулём BMW i8 — на этом авто он не так давно уходил от преследования полиции, после чего отказался от медосвидетельствования. Автомобильную тему поддержала Ивлеева, которая прибыла на премию в спорткаре Lamborghini, находившемся на эвакуаторе. Затем она упала на ковровой дорожке, но с честью вышла из неловкой ситуации, назвав её перформансом.
Рэпер Тимати появился на премии с новой возлюбленной — победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой.
Самые яркие кадры знаменитостей — в фотогалерее NEWS.ru.
Ксения Собчак
muztv/instagam.com
Александр Ревва, Ксения Собчак
muztv/instagam.com
Артем Шалимов, Полина Фаворская
muztv/instagam.com
Тимати
muztv/instagam.com
Даня Милохин
danya_milokhin/instagram.com
Элджей
muztv/instagam.com
Александр Ревва
muztv/instagam.com
Анастасия Самбурская
muztv/instagam.com
Дмитрий Билан
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Хабиб
muztv/instagam.com
Кристина Орбакайте
muztv/instagam.com
Андрей Разыграев
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
MIA BOYKA
muztv/instagam.com
Dream Team House
muztv/instagam.com