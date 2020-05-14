Бузова ушибла копчик при прыжке в надувной бассейн

https://static.news.ru/photo/016d4df2-95de-11ea-91e8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время отдыха на крыше ударилась копчиком при попытке прыгнуть в надувной бассейн. Видео опубликовано в её закрытом аккаунте в Instagram.

На записи показано, как звезда сымитировала движения ленты аэропорта. Затем она легла загорать на шезлонг, находящийся на крыше многоэтажного здания. А потом прыгнула в надувной бассейн и ударилась копчиком.

buzova 86/instagram.com

Так Бузова запустила флешмоб и призвала своих подписчиков записывать видео их отпусков в 2020 году.

Как ранее писал NEWS.ru, новый клип Ольги Бузовой, посвящённый самоизоляции, набрал за месяц больше 10 млн просмотров. Видео на трек «Давай останемся дома» снято в домашних условиях.