https://static.news.ru/photo/7b0b06cc-3940-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

↵Российская певица Ольга Бузова вновь удивила своих поклонников. На этот раз аудитория гадает, почему грудь звезды стала выглядеть по-другому. Подписчики считают, что исполнительница могла сделать «пластику».

Часть юзеров предположили, что их кумир пьёт противозачаточные, «вот и выросла грудь». Дискуссия развернулась в комментариях под публикацией Бузовой в социальной сети Instagram.

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь.

Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.

Однозначно сделала имплантаты. Сейчас утром ложишься на операцию, вечером выходишь из больницы.

Некоторые думают, что певица начала чаще заниматься сексом. Ранее она утверждала, что у неё очень долго не было интимной близости.

Как сообщал NEWS.ru, возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит. На самом деле Манукян не берёт у звёздной спутницы «ни копейки», как уверяет мужчина.

В доказательство своих чувств рэпер каждый день радует Ольгу приятными сюрпризами, в частности, роскошным букетом с тропическими цветами.

Мало того, именно Бузова заставила его поверить в настоящую любовь, признаётся спутник ведущей «Дома-2». Он признался, что стал «максимально чёрствым» после того, как его предали, и всем говорил, что уже никогда никого не полюбит.