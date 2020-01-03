https://static.news.ru/photo/c36e0dd2-2fdc-11ea-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова

Прошедший 2019 год ещё больше доказал, что технологии постепенно меняют привычки человека, считает российская певица Ольга Бузова. Телеведущая задумалась, какие новшества принесут 2020-е.

Артистка вспомнила о том, как много лет назад слушала кассеты, затем диски, «ловила» такси рукой, а готовила обычно дома. Сейчас всё чаще граждане заказывают еду, песни скачивают в Сети, наличные деньги постепенно уходят из моды, а товары покупаются «в один клик», заявила звезда шоу-бизнеса на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

А вы говорите, что жить стало плохо! <...> Меняется наша форма жизни в ежедневном укладе, и это происходит быстрее, чем когда-либо. Причем я сейчас говорю не о какой-то далёкой стране или научной статье, а о жизни в нашей стране — в России, — поделилась мнением Бузова.

Певица сейчас проводит новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном. Перед этим она публично подтвердила то, о чём СМИ писали последние месяцы: у них роман. Пара отдыхает в Куршевеле (Франция).

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой». В одном из Instagram-сторис Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки. По внешнему виду изделие напоминает помолвочное. По Сети ходят слухи, что певица приняла предложение руки и сердца от Манукяна. Также появилось мнение, что пара провела совместный уик-энд в Риме. Такие выводы подписчики сделали по геотегам в Instagram.

Ранее Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи, писал NEWS.ru.