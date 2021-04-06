Бузова простила Собчак и Киркорова, которые заставили её рыдать

https://static.news.ru/photo/c31cd44a-979f-11eb-ad4f-96000091f725_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова утверждает, что не в обиде на коллегу Ксению Собчак, которая довела её до слёз на церемонии вручения музыкальной премии «Жара» расспросами о бывшем возлюбленном. Звезда «Дома-2» заявила, что за 17 лет в шоу-бизнесе не перестала поражаться таким ситуациям, но научилась стойко их переносить.

На премьере мультфильма «100% Волк», в котором Бузова озвучила одного из персонажей, она охарактеризовала Собчак как шикарную женщину, профессия которой — шоу-бизнес, что объясняет подобные действия. Тем не менее, женской солидарности ей следовало бы ещё поучиться, считает певица.

Впрочем, Бузова до сих пор не понимает, почему её до сих пор расспрашивают про музыканта Давида Манукяна, с которым она рассталась.

Это мой путь. Я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше, — цитирует Бузову StarHit.

Она добавила, что не обижается и на певца Филиппа Киркорова, который тоже подшучивал над ней во время церемонии. По её словам, со звездой отечественной поп-эстрады её роднит то, что они оба живут «в таком мире, когда доверием многие пользуются».

Бузова и Манукян расстались в январе 2021 года после почти двух лет отношений. Точная причина их расставания так и осталась неизвестной.

Ранее NEWS.ru писал, что на церемонии вручения премии «Жара» ведущие вечера Собчак и Киркоров довели до истерики Бузову, которая провела с ними часть церемонии. Та стойко выдержала расспросы на сцене, но за кулисы ушла в слезах.