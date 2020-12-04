Бузова приоткрыла тайну съёмок новогоднего «огонька»

https://static.news.ru/photo/5c087586-36bd-11eb-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова опубликовала видео со съёмок одного из праздничных новогодних шоу. Поющая ведущая в этом году стала самой востребованной артисткой в самых разных проектах.

Ольга запечатлела необычайно красивое вечернее платье ультрамаринового цвета в пайетках, в котором она появилась на одной из съёмочных площадок для новогоднего «огонька».

Платье миди с высоким разрезом до бедра зрительно удлиняет ноги ведущей телестройки, а само сияние наряда привело звезду в большой восторг.

instagram.com/buzova86

Каждый день разные образы! Всё-таки красивая у меня профессия, — радостно заявила Ольга.

Несмотря на запрет разглашения новогодних съёмок, Бузова не удержалась и сообщила подписчикам, что они, мол, тут снимают «такое»! Но говорить об этом пока нельзя, это тайна, которую нельзя рассказывать. Так что зрителю придётся подождать до праздничного выпуска, чтобы насладиться сюрпризом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Виктор Дробыш не видит катастрофы в том, если в Новый год по телевидению покажут выступления новоиспечённых звёзд шоу-бизнеса вместо того же Валерия Меладзе или Филиппа Киркорова.