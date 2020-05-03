Бузова обошла Нурмагомедова, набрав 21 миллион подписчиков в Instagram

https://static.news.ru/photo/242451a4-8d02-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обогнала бойца Хабиба Нурмагомедова по числу подписчиков в Instagram.

За несколько месяцев на телезвезду подписались несколько миллионов человек, теперь у неё 21 миллион фолловеров, тогда как у Нурмагомедова — одного из самых популярных в России пользователей Instagram — 19,8 миллиона, передаёт «Телепрограмма.pro»

Это почти две Москвы или двадцать Омсков, пять Лос-Анджелесов или десять Парижей, три Болгарии или две Португалии, — прокомментировала Бузова свой успех в соцсети.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Ольга Бузова стала гостьей нового шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер». Звёзды решили поговорить о личной жизни и популярности. Ведущая программы «Дом-2» посоветовала юмористке завести собственный блог в Instagram.