Бузова помогла Степаненко завести страничку в Instagram

Певица Ольга Бузова стала гостьей нового шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер». Звёзды решили поговорить о личной жизни и популярности.
Ведущая программы «Дом-2» посоветовала юмористке завести собственный блог в Instagram. По словам девушки, именно там она познакомилась со своим новым возлюбленным, который оказался популярным блогером Давидом Манукяном. В ответ Степаненко призналась, что давно хотела это сделать. На это её подтолкнул ролик про обезьяну Сугриву, которая демонстрировала уверенное владение гаджетом.
Если даже у обезьяны есть Instagram, то как у Елены Степаненко может его не быть? — заметила Степаненко.
После этого Бузова помогла ведущей зарегистрироваться в социальной сети и снять первое видео.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.
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