Бузова помогла Степаненко завести страничку в Instagram

https://static.news.ru/photo/f3dd1e42-8886-11ea-94c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова стала гостьей нового шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер». Звёзды решили поговорить о личной жизни и популярности.

Ведущая программы «Дом-2» посоветовала юмористке завести собственный блог в Instagram. По словам девушки, именно там она познакомилась со своим новым возлюбленным, который оказался популярным блогером Давидом Манукяном. В ответ Степаненко призналась, что давно хотела это сделать. На это её подтолкнул ролик про обезьяну Сугриву, которая демонстрировала уверенное владение гаджетом.

Если даже у обезьяны есть Instagram, то как у Елены Степаненко может его не быть? — заметила Степаненко.

После этого Бузова помогла ведущей зарегистрироваться в социальной сети и снять первое видео.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.