https://static.news.ru/photo/efa97ae4-49ea-11ea-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Фото: fan._buzova.86/instagram.com

Телеведущая Ольга Бузова и популярный блогер Давид Манукян отметили первую годовщину их отношений. Влюблённые опубликовали в своих социальных сетях посты, в которых признались в любви.

Аэропорт. 5 утра, и я только прилетела с гастролей... За то время, что мы вместе, не было ни разу, чтобы он меня не встретил с самолета. Так же будет всегда, да, Дава? Наш день, — написала певица под трогательным видео, которое было посвящено их отношениям.

Манукян встретил Бузову с огромным букетом белых роз. Девушка пришла от них в восторг.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману, писал NEWS.ru.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.