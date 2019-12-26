https://static.news.ru/photo/e63e1470-27fc-11ea-a046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Бузова/youtube.com

Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с блогером Давидом Манукяном (Dava).

В ролике Давид и Ольга поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.

Песня «Мандаринка», которую Бузова представила 24 декабря, за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт в соцсети «ВКонтакте» и попала в тренды YouTube.

Но поклонников, вероятно, больше интересовал возможный роман между исполнителями. Их заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой».

В одном из Instagram-сторис Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки. По внешнему виду изделие напоминает помолвочное. По Сети ходят слухи, что певица приняла предложение руки и сердца от Манукяна. Также появилось мнение, что пара провела совместный уик-энд в Риме. Такие выводы подписчики сделали по геотегам в Instagram.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Давид Манукян оказался замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг.