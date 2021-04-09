Бузова эмоционально высказалась о разрушающих семьи разлучницах

https://static.news.ru/photo/ac764658-9a16-11eb-bd0e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова посетила с подругами концерт казахстанского исполнителя Бахтияра Мамедова (Jah Khalib). Во время выступления они стали свидетелями, как мудро поступил певец с одной из поклонниц, выбежавшей к нему на сцену.

Jah Khalib отвёл девушку в сторону и заявил, что любит жену и ни за что не променяет её на публичные заигрывания с фанатками. Такое поведение музыканта восхитило Бузову.

В сторис Instagram певица выразила ему свою благодарность, а также резко ответила девушкам-разлучницам, разрушающим чужие семьи.

Так вот, я так благодарна тебе лично за то, что ты настоящий мужчина. Помимо того, что ты потрясающий артист. Мы просто под таким впечатлением. И ещё, эскортницы, не лезьте в семьи! — заявила Бузова.

Ранее NEWS.ru писал, что на церемонии вручения премии «Жара» ведущие вечера Ксения Собчак и Филипп Киркоров довели до истерики Бузову своими вопросами о её бывшем возлюбленном. Та стойко выдержала расспросы на сцене, но за кулисы ушла в слезах.