Буланова объяснила свои слова о проститутках

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru прокомментировал поцелуй журналистки Ксении Собчак и телеведущей Насти Ивлеевой во время шоу «Королевские кобры». Он назвал произошедшее вызовом «ханжам и пуританам».

Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам, ничего страшного в этом не вижу, — сказал...