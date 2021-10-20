Буланова объяснила свои слова о проститутках

Российская певица Татьяна БулановаФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российская певица Татьяна Буланова объяснила своё недавнее высказывание о том, что женщины, ставшие жертвами сексуальных домогательств — проститутки. Она заявила, что её неправильно поняли и что вообще рассказывать о таком не стоит, пишет Sobesednik.ru.
Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшимися с сексуальными домогательствами, нехорошим словом. Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался, — пояснила Буланова.
Она считает, что человек, добившийся высот, не должен рассказывать о том, как именно он этого достиг. По мнению Булановой, надо либо сразу об этом говорить, либо вообще не поднимать эту тему. Она также нелестно высказалась предположительно о Дане Борисовой, которая заявила, что к Булановой никогда не приставали исключительно потому, что она недостаточно привлекательна.
Ранее Татьяна Буланова подверглась насмешкам со стороны телеведущей Ксении Собчак, которая высмеяла певицу за её решение баллотироваться в Госдуму РФ.