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Буйнов рассказал, как он перенёс коронавирус

06:26, 10 октября 2021
Буйнов рассказал, как он перенёс коронавирус Александр Буйнов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Александр Буйнов рассказал, как тяжело он перенёс коронавирус. Своими впечатлениями артист поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Музыкант не сделал вовремя прививку и заболел.

Ужасно противная штука. Я сравнил бы с тем, что на тебя надевают мешок, заполняют пылью и начинают бить тебя лопатами, — рассказал о своём состоянии во время болезни Буйнов.

Сейчас с коронавирусом борется актёр Валерий Гаркалин. Его состояние ухудшилось, артиста подключили к аппарату ЭКМО. У 67-летнего Гаркалина сильное поражение лёгких — 85% правого лёгкого и 75% левого.

Ранее музыкант Александр Буйнов признался, что композитор Игорь Крутой однажды спас его жену Алёну. Супруга музыканта также заразилась коронавирусом и лежала вместе с мужем в госпитале. На тот момент ей понадобилось редкое лекарство.

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