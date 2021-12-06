Будущее шоу «Голос» в России решит правообладатель франшизы из Голландии

Окончательное решение о судьбе шоу «Голос» после смерти композитора Александра Градского примет правообладатель франшизы — голландская компания Talpa, сообщает StarHit со ссылкой на источник из съёмочной группы. Сейчас продюсеры российской версии проекта пытаются найти выход и согласовывают с голландцами возможные сценарии.

Как отметил собеседник издания, у «Голоса» жёсткие правила и любое отступление от них должно быть согласовано с разработчиками формата. Кроме того, правообладатели ещё ни разу не сталкивались со случаями смерти наставника в период шоу.

Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвёртое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным, — пояснил источник.

Также отмечается, что не все подопечные Градского хотят перейти к другому наставнику.

Для принятия решения остаётся немного времени. 10 декабря в эфир выйдет последний выпуск шоу, в котором успел сняться Александр Градский. Дальше должны начаться прямые эфиры.

Александр Градский умер 28 ноября, ему было 72 года. Артист перенёс инсульт. В среду, 1 декабря, музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище, прощание с артистом состоялось в театре «Градский холл».

Предпоследний эфир с участием музыканта был снят за 11 дней до его смерти. В эфир он вышел 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным».