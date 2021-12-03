Первый выпуск «Голоса» после смерти Градского вышел в эфир

Предпоследний выпуск шоу «Голос», в котором Александр Градский всё ещё занимает кресло наставника, вышел в эфир на Первом канале. Ведущий Дмитрий Нагиев перед началом зачитал мэтру трогательное послание.

Предпоследний эфир с участием музыканта был снят за 11 дней до его смерти. В эфир он вышел 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным». Все его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным крылом, отметил ведущий.

Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушёл из жизни, ушёл из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро. Нашего учителя и друга, — сказал Нагиев.

Самые запоминающиеся моменты шоу были представлены зрителям под «Песню о друге» Градского. Музыкант в предпоследнем выпуске был в хорошем настроении, он выглядел посвежевшим и совершенно преобразился, когда на сцену вышли его подопечные.

Выпуск был посвящён нокаутам, которые Градский не особо любил: в финале каждого ему приходилось расставаться с восходящими звёздами, которые сразу становились для музыканта не только подопечными и учениками, но и друзьями.

Ранее журналист Никита Турчин рассказал о мистическом случае в день смерти Александра Градского. Репортёр присутствовал на похоронах певца.