Первый выпуск «Голоса» после смерти Градского вышел в эфир

Предпоследний выпуск шоу «Голос», в котором Александр Градский всё ещё занимает кресло наставника, вышел в эфир на Первом канале. Ведущий Дмитрий Нагиев перед началом зачитал мэтру трогательное послание.
Предпоследний эфир с участием музыканта был
Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушёл из жизни, ушёл из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро. Нашего учителя и друга, — сказал Нагиев.
Самые запоминающиеся моменты шоу были представлены зрителям под «Песню о друге» Градского. Музыкант в предпоследнем выпуске был в хорошем настроении, он выглядел посвежевшим и совершенно преобразился, когда на сцену вышли его подопечные.
Выпуск был посвящён нокаутам, которые Градский не особо любил: в финале каждого ему приходилось расставаться с восходящими звёздами, которые сразу становились для музыканта не только подопечными и учениками, но и друзьями.
Ранее журналист Никита Турчин рассказал о мистическом случае в день смерти Александра Градского. Репортёр присутствовал на похоронах певца.