Журналист вспомнил о странном совпадении в день смерти Градского

Журналист Никита Турчин рассказал о мистическом случае в день смерти Александра Градского. Работник СМИ присутствовал на похоронах певца, пишет BLITZ+.

Я могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история, — рассказал Турчин.

По словам журналиста, о этом странном совпадении он узнал от вдовы композитора Марины Коташенко.

Александр Градский умер 28 ноября, ему было 72 года. Артист перенёс инсульт. В среду, 1 декабря, музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище, прощание с артистом состоялось в театре «Градский холл».

Ранее сообщалось, что крупные долги обнаружились у Александра Градского после его смерти. При жизни музыкант не успел рассчитаться с налогами за имущество, также обнаружились другие непогашенные налоги.