Стало известно о крупных долгах Градского после его кончины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский юморист Вячеслав Мясников подверг критике шоу «Уральские пельмени», актёром которого он является. Как утверждает комик в интервью «КП-Екатеринбург», в последнее время выступления участников стали намного слабее, поскольку все шутки уже «были придуманы».

Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже...