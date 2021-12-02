18+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Стало известно о крупных долгах Градского после его кончины

Градский оставил крупные долги по налогам за недвижимость и авто
02:04, 03 декабря 2021
Стало известно о крупных долгах Градского после его кончины Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Крупные долги обнаружились у Александра Градского после его смерти. При жизни музыкант не успел рассчитаться с налогами за имущество, также обнаружились другие непогашенные налоги, сообщает KP.RU.

Общая сумма задолженности артиста составляет 523 тысячи рублей. Самые большие суммы приходятся на его московскую недвижимость, также музыканту начислены земельный и транспортный налоги. Покрывать долги Градского придётся его наследникам, рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд, затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счёта наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество, — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что Александр Градский, умерший в ночь на 28 ноября от инсульта, был миллионером с квартирами на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы. По предварительным данным, его имущество оценивается в 400 млн рублей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео