Стало известно о крупных долгах Градского после его кончины

Крупные долги обнаружились у Александра Градского после его смерти. При жизни музыкант не успел рассчитаться с налогами за имущество, также обнаружились другие непогашенные налоги, сообщает KP.RU.
Общая сумма задолженности артиста
Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд, затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счёта наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество, — пояснил юрист.
Ранее сообщалось, что Александр Градский, умерший в ночь на 28 ноября от инсульта, был миллионером с квартирами на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы. По предварительным данным, его имущество оценивается в 400 млн рублей.