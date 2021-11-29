Градский оставил в наследство имущество на 400 млн рублей

Александр Градский, умерший в ночь на 28 ноября от инсульта, был миллионером с квартирами на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы. По предварительным данным, его имущество оценивается в 400 млн рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

Кроме квартир у артиста есть загородный особняк в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Дом с колоннами и балконами находится в закрытом коттеджном посёлке бизнес-класса «Новоглаголево» в 35 километрах от МКАД по Киевскому шоссе.

Что из этого имущества достанется жене Градского Марине Коташенко, пока трудно сказать. За месяц до смерти артист официально оформил брак с гражданской женой и, по слухам, написал завещание. Если оно действительно есть, в нём может быть указана жена композитора и их общие дети — трёхлетний сын Александр и семилетний Иван.

Очень популярный формат, когда пары, в которых есть серьёзные возрастные либо какие-то другие различия, в случае рождения ребёнка сразу приобретают либо передают имущество в собственность ребёнка, чтобы какие-то жизненные риски не могли негативно сказаться на тех, кому мы должны в силу рождения, — пояснил адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, если жена Градского не указана в завещании, то и его наследницей она быть не может.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что наследство Градского может быть поделено между его женой и детьми. Дети Коташенко могут претендовать на наследство Градского и без всяких бумаг.