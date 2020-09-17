Брухунова рассказала, как ей удалось скрывать беременность

https://static.news.ru/photo/72cfeb34-f8d1-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/Instagram.com

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Слухи о рождении у пары ребёнка не утихали с весны. Однако официально родители решились объявить о пополнении только на днях.

По словам 31-летней супруги юмориста, во время беременности она старалась реже появляться на публике, выкладывать в Instagram только старые снимки или фото, на которых не видно изменений в фигуре. Кроме того, женщина маскировала живот свободной одеждой. Помог в конспирации и карантин. Брухунова поблагодарила своих подписчиков, которые, заметив все эти ухищрения, не стали выдавать её.

Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана, не моргнув глазом писал добрые слова на отвлеченные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но бесконечно счастливое! — призналась она.

75-летний Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего вновь возобновились разговоры о том, сама ли рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Сын Петросяна появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Мальчика назвали Ваганом, писал NEWS.ru.