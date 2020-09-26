«Вагаша идёт гулять»: Брухунова показала подросшего сына Петросяна

https://static.news.ru/photo/ac663cbe-0019-11eb-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bruhunova

Новая супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала в Instagram новую фотографию с подросшим сыном Ваганом. Малышу уже полгода, но в рост он пошёл быстро.

Впрочем, на снимке наряженный в стильный свитер и вязаную шапочку с ушками малыш изображён сидящим к камере спиной.

Вагаша идёт гулять. Ждёт, пока мать наконец соберётся. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждёт давно, — подписала фото Брухунова.

Кадр собрал множество восхищённых отзывов от поклонников пары. Они назвали мальчика стильным, назвали его юным джентльменом и сладким медвежонком. Некоторые похвалили новоиспечённую маму за то, что она не показывает лицо малыша чужим людям.

Тем не менее такой традиции не придерживается её супруг. На первой же обнародованной им фотографии сына, которую он опубликовал в день своего 75-летнего юбилея, он запечатлел себя, держащим Вагана в руках, и лицо ребёнка было хорошо видно.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что соседи именитой пары были удивлены, узнав, что в их доме проживает известное семейство. Оказывается, никто из жильцов ни разу не видел их на детской площадке.