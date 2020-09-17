Молодая жена Петросяна рассказала, что скрывала беременность из-за травли

https://static.news.ru/photo/06de8fc4-f8b4-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/Instagram.com

Молодая жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей официальной странице в социальной сети рассказала, почему долгое время скрывала беременность. По её словам, после двух лет травли она не рискнула публиковать фотографии «в положении».

Ранее Петросян впервые обнародовал снимок со своим малолетним сыном, которого назвали Ваган. По поводу рождения ребёнка ходило немало слухов. Самым обсуждаемым стало, родила ли супруга юмориста самостоятельно или прибегла к помощи суррогатной матери.

Брухунова по этому поводу сообщила, что слишком молода для того, чтобы пользоваться такими услугами. Она посоветовала своим подписчикам не верить тому, что пишут в газетах, ведь там «99% вранья». Днём ранее Петросян также рассказал в соцсетях, кто родил ему сына. Юморист на вопрос ответил лаконично: «Жена».

Относительно того, почему беременность нужно было скрывать от общественности, 31-летняя супруга артиста сказала следующее.

Шифровка — моё второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и её семья должны находиться в тишине, — написала Брухунова в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, сын Петросяна Ваган, которому нет ещё и года, по закону в будущем станет обладателем трети всех накоплений своего отца.

На данный момент эта сумма составляет примерно 307 млн рублей.