Соседи Петросяна рассказали, что никогда не видели его жену и сына

https://static.news.ru/photo/93fb01c6-fd50-11ea-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Соседи Евгения Петросяна были немало удивлены, узнав, что в их доме проживает не только сам юморист, но и его жена с сыном. Юморист с молодой женой и только народившимся ребёнком живут в элитном жилом комплексе в Хамовниках.

В этом же доме живёт немало известных людей, к примеру, министр культуры Владимир Мединский. Свой дом люди узнали на показанных по телевидению кадрах, пишет «Собеседник». Территория дома окружена высоким забором, попасть во двор без специального пропуска невозможно.

Однако никто из жильцов ни разу не видел на детской площадке молодую маму Татьяну Брухунову. Хотя фото первой прогулки были сделаны в Новодевичьем монастыре, который находится совсем рядом.

Я никогда и не видела эту Брухунову тут. Наверное, Петросян прячет её от нас. Народ у нас состоятельный, молодых обеспеченных мужчин полно. Вдруг уведут? — предполагает одна из соседок.

Вторая подтвердила, что тоже никогда не видела жену юмориста, а его самого — только мельком. Жильё, где проживает Петросян с молодой супругой и сыном, считается одним из самых дорогих. По слухам, у Петросяна там две квартиры стоимостью 275 млн рублей.

На территории жилого комплекса есть свой детский сад, но ни Петросян, ни Брухунова пока туда не обращались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Николай Басков неожиданным образом отреагировал на новость о том, что 75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Бывшая ассистентка шоумена Татьяна Брухунова родила мальчика, которого назвали Ваганом.