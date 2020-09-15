Петросян в свой день рождения впервы показал маленького сына по имени Ваган

https://static.news.ru/photo/b124eb2a-f7e9-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский юморист Евгений Петросян 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, на официальной странице в социальной сети обнародовал совместную фотографию с маленьким сыном. Как рассказал знаменитый отец мальчика, ребёнка зовут Ваган, как и папу артиста.

Сын Петросяна появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга комика — его 31-летняя бывшая помощница Татьяна Брухунова.

По одной из имеющихся версий, Петросян с женой воспользовались услугами суррогатного материнства. Данные сведения ни один из членов пары не подтверждал.

— А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян! — написал знаменитый юморист в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото в социальной сети Instagram со своим супругом.

Фотография и запись к ней посвящены юбилею Евгений Петросяна.