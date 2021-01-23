Брухунова показала модного сынишку от Петросяна

https://static.news.ru/photo/612fd928-5cc4-11eb-b23a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram очередное фото сына. На этот раз подросший Ваган предстал перед её подписчиками в модном образе.

Давненько этого парня в ленте не было, — подписала она фото.

На снимке ребёнок сидит на полу в дорогом брендовом комбинезончике и шапочке. Подписчикам очень приглянулся его образ. «Самый модный парень Москвы и её окрестностей!», «И пусть все невесты завидуют!», «У молодого человека стилист?», «Какой славный малыш», откликнулись поклонники звёздного семейства.

Как писал NEWS.ru, ранее Татьяна Брухунова поразила поклонников небывалым преображением, буквально превратившись из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Бывшая помощница маэстро кардинально сменила имидж простушки на стильные и элегантные образы. Фанаты Брухуновой буквально пришли в восторг от новой публикации молодой жены юмориста, критика в её адрес по поводу нелепых нарядов для выхода в свет затихла. В кадре супруга пожилого артиста стоит спиной к зрителям в кисейном наряде и смотрится в зеркало. А ещё ранее Татьяна Брухунова покорила подписчиков очаровательным образом с красивой укладкой и утончённым макияжем в поздравлении с Рождеством.

Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна составляет 44 года. Изначально представ на публике серой мышкой, сейчас Брухунова выглядит уверенно и смело.