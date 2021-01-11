Молодая жена Петросяна поразила фанатов превращением из гадкого утёнка

https://static.news.ru/photo/a50a587e-548d-11eb-9344-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова поразила поклонников небывалым преображением, буквально превратившись из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Бывшая помощница маэстро кардинально сменила имидж простушки на стильные и элегантные образы.

Фанаты Брухуновой буквально пришли в восторг от новой публикации молодой жены юмориста, критика в её адрес по поводу нелепых нарядов для выхода в свет затихла. В кадре супруга пожилого артиста стоит спиной к зрителям в кисейном наряде и смотрится в зеркало.

А ещё ранее Татьяна Брухунова покорила подписчиков очаровательным образом с красивой укладкой и утончённым макияжем в поздравлении с Рождеством.

Каждое фото Брухуновой подписчики встречают бурными овациями и комплиментами. Теперь-то пользователям удалось разглядеть красоту молодой жены и мамы.

«Высший пилотаж», «Волшебно», «Принцесса», «Королева», осыпали молодую жену Петросяна комплиментами пользователи.

Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна составляет 44 года. Изначально представ на публике серой мышкой, сейчас Брухунова выглядит уверенно и смело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга юмориста Евгения Петросяна, молодая мама Татьяна Брухунова, решила поделиться с подписчиками советами по красоте и поведала, как правильно ухаживать за собой. Она призналась, что так долго не писала ещё ни один пост и постаралась ничего не упустить.