Брухунова назвала «упырями» дающих ей советы подписчиков

https://static.news.ru/photo/9c818100-a330-11ea-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bruhunova

Отношения юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой не дают покоя пользователям Сети. Они не упускают возможности упрекнуть помощницу артиста в том, что она увела его из семьи.

Подписчики часто напоминают, что она развалила счастливый брак Петросяна с Еленой Степаненко, и называют её разлучницей. Однако на этот раз женщина дала жёсткий отпор хейтерам.

Глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает, а, самое главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила, — приводит слова Татьяны Брухуновой портал StarHit.

Нашлись те, кто поддержал 30-летнюю женщину. По мнению некоторых пользователей, брак юмориста со Степаненко давно изжил себя и был скорее игрой на публику.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей, Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Лена Миро объяснила повышенное внимание хейтеров к молодой супруге юмориста завистью. При этом она подчеркнула хорошие качества Татьяны Брухуновой, но и раскритиковала её.