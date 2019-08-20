https://static.news.ru/photo/61c9c6f0-c3f0-11e9-9909-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс Фото: Dave Starbuck/imago stock&people/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс снова подверглась жёсткой критике в Сети. На этот раз поводом стали туфли из змеиной кожи от Christian Louboutin. Исполнительницу обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными и пристрастии к шопингу в брендовых магазинах.

Фото обуви звезда выложила в Instagram:

Четыре года назад я купила свою первую пару туфель из змеиной кожи от любимого бренда, которые стоили 6000 долларов. Кстати, я никогда их не надевала.

Как можно в современном мире покупать одежду из натуральной кожи? Я перестала тебя уважать.

Не понимаю, зачем хвастаться такими вещами? Многие американцы столько в месяц не зарабатывают.

Ранее певица и вовсе заявляла, что не испытывает особой страсти к брендовым вещам. В повседневной жизни она предпочитает носить майки и джинсы, которые стоят менее 100 долларов. Подписчики в комментариях Бритни не пожалели:

При этом нашлись и те, кто встал на защиту любимой певицы. По их мнению, Спирс имеет полное право на дорогие покупки, ведь она заработала деньги собственным талантом. Сама Бритни так и не отреагировала на критику в свой адрес. После прохождения очередного курса лечения в психиатрической клинике, она сосредоточилась на семье и своём здоровье и практически перестала появляться на публике.

Как ранее писал News.ru, светский обозреватель Роб Шутер сообщил, что Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру. Уход исполнительницы со сцены связан с болезнью отца, а также с собственными проблемами с психическим здоровьем.