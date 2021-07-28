Бритни Спирс обвинила отца в краже миллионов долларов

Американская певица Бритни Спирс подозревает отца в краже миллионов долларов. Артистка считает, что Джеймс Спирс, взявший над ней опекунство в 2008 году, незаконно использовал её заработанные деньги. Об этом сообщает The Sun.

Опекун не может пользоваться счётом опекаемого как банкоматом. Нужно соблюдать протоколы, иначе это грозит уголовной ответственностью. Речь идёт о тюрьме для любого, кто мог пользоваться её деньгами незаконно, — заявил осведомлённый в деле источник.

Адвокат Спирс попросил суд заменить управляющего её финансами: по мнению защитника, вместо отца Бритни этим должен заниматься дипломированный юрист Джейсон Рубин. Собеседник The Sun подчеркнул, что новый адвокат проведёт расследование, чтобы установить, были ли незаконно использованы заработанные певицей деньги.

Ранее Спирс выступила на суде против опеки отца, а после заявила о прекращении музыкальной карьеры до тех пор, пока не сменят её опекуна.