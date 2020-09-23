Бритни Спирс напугала поклонников загадочной подписью к фото

https://static.news.ru/photo/d0b4ea60-fe53-11ea-8636-fa163e074e61_660.jpg

Бритни Спирс опубликовала в Сети фотографию с пляжа и прокомментировала её загадочным сообщением. Некоторые поклонники поп-звезды считают, что она таким образом просит о помощи.

Как напоминает «Экспресс газета», существует конспирологическая теория, согласно которой Спирс против её воли удерживают в изоляции её родственники, а все посты 38-летней знаменитости в соцсетях содержат в себе некий шифр. В частности, поклонники считают, что цвет одежды звезды имеет скрытый смысл.

На последнем фото в Instagram Спирс лежит на спине на пляже, раскинув руки в стороны и вытянув ноги вверх. Подпись к снимку представляет собой набор слабо связанных друг с другом предложений.

Нет, это не «Прикосновение розы» и не «Красный». Это просто я, в самом обычном для Бритни смысле. Кстати, раз уж мы об этом... переверните фото вверх ногами и вы увидите, что это буква Т! Как в «чай», «тест», «завтра», «время», «два», «десять», «пробовать», «спасибо» (Все эти слова в английском языке начинаются с буквы T. — NEWS.ru). Мы могли бы весь день перечислять, да? Короче... кто был ваш любимый учитель в школе? И что вы учили? — написала певица.

Поклонники в настоящее время пытаются выяснить смысл публикации, изучая каждое слово. Подписчики певицы считают, что это очередная замаскированная просьба о защите от отца-тирана. 68-летний Джейми Спирс контролирует все расходы и многие другие важные аспекты жизни дочери, ряд фанатов считают, что он держит её в заложниках.

В августе Бритни Спирс попросила суд отказать её отцу в опекунстве над ней. Она захотела видеть на этом месте своего менеджера Джоди Монтгомери, передавал NEWS.ru.