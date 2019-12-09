https://static.news.ru/photo/054e8556-1908-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева и Сергей Светлаков Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певица и актриса Вера Брежнева дебютировала в качестве стендап-комика на сцене Comedy Club. В ироничной манере она поведала миру о том, что воспринимает себя не как артистку, а как прежде всего замужнюю женщину и мать двоих детей.

По словам Брежневой, она уже не Вера, а Вера Викторовна и «без пяти минут варикозница». Несмотря на это, отметила звезда сцены и кино, стоит ей выступить или побывать на съёмках с кем-то из мужчин, как поклонники начинают думать, будто у неё с этим человеком роман.

Вот когда я снялась со Светлаковым в одном фильме, потом год ещё думали, что у меня роман с ним. А Светлаков до сих пор так думает, — пошутила Брежнева.

Она также посмеялась над тем, что её до сих пор воспринимают как сексуальный объект. При этом артистка показала сценку из магазина, продемонстрировав, как, по мнению окружающих, она выбирает баклажаны, яйца или проходит через ленту на кассе.

Ранее, как писал News.ru, Брежнева рассказала о неожиданном подарке от мужа Константина Меладзе. Им оказался обычный чемодан. Правда, его певица и актриса получила в самый нужный для себя момент.