Брат Тарзана рассказал о переживаниях матери на фоне скандала с изменой

https://static.news.ru/photo/0b8420ce-fbe9-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Брат Тарзана Александр Глушко рассказал о состоянии матери после шокирующего заявления стриптизёра об измене своей жене. По его словам, пожилая родительница тяжело переживает случившееся.

За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться? — поделился он в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Шоумена осудила и актриса Людмила Поргина. Она отметила, что Тарзану пора повзрослеть и уже сменить наконец свою профессию, перестав бегать голым по сцене.

Всё это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр, — подчеркнула Поргина.

Она назвала эту историю «проплаченным пиаром», отметив, что Тарзан уже «постарел» и пытается таким образом завоевать внимание публики.

Ранее певица Наташа Королёва рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, недосчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

На днях Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.