Брат Тарзана рассказал о переживаниях матери на фоне скандала с изменой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов много времени проводит со своими детьми от двух браков. В частности, артист помог своему 11-летнему сыну Али выпустить клип «Еду на капоте», а с годовалой дочкой Афиной музицирует за роялем.

Одним из таких моментов певец решил поделиться с подписчиками в Instagram. На видео Эмин поёт песню Oh my love my darling для своей дочки, затем они вместе рассматривают семейную фотографию,...