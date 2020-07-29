Брат Кузьмина рассказал, как певец ушёл от Пугачёвой к американке

https://static.news.ru/photo/e504b59e-d21c-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузьмин Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин когда-то оставил Аллу Пугачёву ради иностранки. В самый разгар романа на горизонте Примадонны появилась соперница — молодая модель из США Келли Керзон.

Между Кузьминым и иностранкой вспыхнула мгновенная страсть, уже на следующий день они признались друг другу в любви, рассказал брат Владимира Кузьмина Александр в интервью KP.RU.

Роман между Кузьминым и Пугачёвой был недолгим, изначально он носил творческий характер. Познакомился Кузьмин с Примадонной по её инициативе, Пугачёва к этому момент была наслышана о музыканте и хотела с ним пообщаться. Она зашла за кулисы, когда Кузьмин давал концерт, дождалась окончания представления и после, рассказывает брат музыканта, Кузьмин буквально выпрыгнул на неё со сцены, отчего опешили оба.

Появление соперницы Алла Пугачёва встретила достойно. Она даже была на свадьбе бывшего друг и его новой пассии. Кузьмин и Келли Керзон какое-то время жили в России, но после путча уехали в США, где случилось непредвиденное. Молодая жена до свадьбы заключила с музыкантом очень выгодный брачный контракт. И теперь у себя на родине она развелась с ним и полностью обобрала.

Кузьмин тяжело переживал подобное предательство — он был уверен, что между ними любовь и полное взаимопонимание. Но выяснилось, что модель интересовали только деньги.

В этот момент на помощь Кузьмину пришла Пугачёва. Она сняла бывшему бойфренду гостиницу в столице и поддержала на первых порах. Она все года была ему другом, который его понимал и не бросал в беде, считает брат музыканта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва в социальной сети ответила бывшему супругу Филиппу Киркорову на реплику о том, что его отношения с Примадонной полностью разрушились. 71-летняя артистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о секрете семейного счастья.