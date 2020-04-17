Брайан Мэй обвинил мясоедов в пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5041ecc-8030-11ea-8001-fa163e074e61_660.jpg Брайан Мэй Фото: instagram.com/brianmayforreal

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виноваты мясоеды и в ответ природа поставила человечество «на колени».

Британский музыкант считает, что пандемия заставит людей бережнее относиться к природе и пересмотреть своё отношение к мясу, после информации о появлении вируса на рынке Ухани из-за употребления мяса экзотических животных. Он отметил, что веганство — будущее человечества.

Это главная проблема, эта пандемия, по-видимому, исходила от людей, которые едят животных, и становится всё более известным, что употребление в пищу животных — не самая главная вещь для нашего здоровья, — привели слова музыканта на портале NME.

От также добавил, что только недавно смог отказался от мяса.

Я принял участие в Веган Челендже (Vegan Challenge) в январе (2020 года. — NEWS.ru) и уже три месяца я веган. Для меня это был эксперимент, потому что долгое время я был активистом по борьбе с животными, но не мог отказаться от мяса и время от времени я его ел, — пояснил музыкант.

Как писал NEWS.ru ранее, британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни осудил китайские рынки и поедание летучий мышей. Он заметил, что такие пищевые привычки напоминают Средние века.