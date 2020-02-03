https://static.news.ru/photo/ec022ab8-4697-11ea-8318-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина прокомментировала решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. По её словам, это правильное решение, так как нельзя допускать подобного поведения чиновников в отношении к простым людям.

Бородина опубликовала огромный пост в Instagram, в котором подробно высказала свою позицию по этому вопросу. На это отреагировала её коллега Ксения Собчак.

Готовишься к рекламе поправок в конституцию? — прокомментировала пост Собчак.

В ответ на это Бородина напомнила подруге, что её политические взгляды далеки от идеалов, так как сама идёт на уступки и принимает подарки.

А ты этот комментарий пишешь из подаренной мэрией квартиры или вы её сдаёте? — написала Бородина.

После этого Собчак заявила, что у неё нет квартиры. Сама она живёт в загородном доме. Кроме того, светская львица намекнула на то, что Бородина ближе к апрелю начнёт выкручиваться, расхваливая госпереворот.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев, писал NEWS.ru.