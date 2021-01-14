Бородина рассказала о съёмках нового сезона продолжения «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/e147d8d2-56f1-11eb-a867-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ксения Бородина рассказала о съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой». Это шоу стало в своё время продолжением «Дома-2», где ведущие устраивали «разбор полётов» участникам телестройки.

Накануне своего первого рабочего дня в студии Бородина рассказала, какой станет передача. Шоу сменит ракурс, его главной темой станет обсуждение социальных проблем.

Мы снимаем новый сезон шоу «Бородина против Бузовой». Всех волнует судьба этого шоу, ведь «Дом-2» закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чём поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10:00 утра, — написала телеведущая в Instagram.

По сути, это шоу станет дублёром таких же программ, которые выходят на других федеральных каналах и где обсуждают проблемы обычных людей.

Телепроект «Дом-2» существовал на телевидении 16 лет. За это время его «выпускниками» стали многие получившие известность люди. После закрытия телестройки зрители разделились на два лагеря: одни требуют вернуть скандальный проект, другие радуются закрытию «низкопробной» программы «с сексом и мордобоями».

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты ведущих «Дома-2» уменьшились в два раза после закрытия телепроекта. Теперь звёзды телестройки будут получать в месяц чуть больше миллиона рублей каждая.