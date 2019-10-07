https://static.news.ru/photo/4fa7c98e-e90e-11e9-b388-fa163e074e61_660.jpg Шарлиз Терон Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина обрушилась с критикой на голливудскую актрису Шарлиз Терон за её способ воспитания детей. Возмущение российской знаменитости вызвало появление приёмного сына американской звезды семилетнего Джексона в одном из калифорнийских кафе в женском розовом купальнике.

Бородина осудила подход Терон к развитию мальчика. Она предрекла американскому обществу серьёзные проблемы в будущем.

Пользователи Сети поддержали телеведущую. Некоторые комментаторы выдвинули теорию о том, что в Голливуде есть целая группа матерей-актрис, в частности Меган Фокс и Анджелина Джоли, которые специально воспитывают мальчиков как девочек и наоборот. Таким образом звёзды якобы получают дополнительный доход, власть, положение и интересные проекты, передаёт « Экспресс газета ».

Ранее News.ru писал, что папарацци поймали в объективы голливудскую актрису Наоми Уоттс вместе с сыном Самюэлем. Удивление вызвал образ мальчика: он был одет в женский сарафан.