Бородина объяснила, почему звёзды «Дома-2» подают в суд на проект

https://static.news.ru/photo/01e75dd6-5497-11eb-8971-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ксения Бородина объяснила поклонникам, почему звёзды «Дома-2», за которых она заступалась на телестройке, сейчас подают в суд на проект. Речь, в частности, идёт о матери дух детей, родившихся на проекте, Ольге Рапунцель и её муже Дмитрии Дмитренко.

Ольга решила подать в суд на организаторов шоу за то, что они якобы всё время «очерняли» её и её семью на проекте. И это, несмотря на то что бывшие участники телестройки живут в шикарной квартире в Москве, которую им подарил телепроект за участие в номинальном местечковом конкурсе. Ольга Рапунцель получила шикарный приз за участие в конкурсе «Человек года», который в качестве развлечения ежегодно устраивал телепроект.

Теперь подписчики в недоумении от поведения бывшей участницы шоу. А Бородина ответила им просто:

Людям свойственно охреневать. И быть неблагодарными тоже. От недостатка ума и воспитания. Сейчас, когда «Дом-2» закрыли, многие «звёзды» остались без дела, а хочется чем-то заниматься. Например, подавать в суд, сидя в квартире, которую тебе подарили.

instagram.com/borodylia

Ранее NEWS.ru сообщал, что судьба передачи «Дом-2» продолжает волновать многих поклонников Ксении Бородиной, участвующей в обоих проектах в качестве ведущей. Недавно в Интернете появились неожиданные слухи о том, что владельцем шоу «ББ» станет актёр Иван Охлобыстин.