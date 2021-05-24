Бондарчук сыграет экс-возлюбленного Дапкунайте в драме про балет

Фёдору Бондарчуку и Ингеборге Дапкунайте достались главные роли в новом драматическом сериале Евгения Сангаджиева «Балет», передаёт портал «Бюллетень кинопрокатчика». По информации сайта, съёмки восьми серий могут начаться летом 2021-го, работать предстоит в Москве и Нью-Йорке.
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В Большом Рута собирается поставить спектакль, но на пути встаёт экс-возлюбленный по имени Андрей. За время отсутствия Майерс мужчина стал худруком учреждения. Кроме того, лучшая подруга юности Руты стала его женой. Премьера запланирована на конец 2021-го. На счету Евгений Сангаджиева режиссёрские работы: сериал «Хэппи-энд», короткометражки «Есть город золотой», «Ульяна» и «Гармония».
Накануне актриса Наталья Антонова назвала размер гонорара, который заплатили её сыну Артёму Вершинину за съёмки в сериале «Бригада». Свою первую роль маленький актёр сыграл в три года. Тогда он получил полторы тысячи рублей, которые, по словам Антоновой, очень им помогли.
Ранее сообщалось, что Даниил Вахрушев в YouTube-шоу «Хочу с...» признался, что ненавидел своих коллег по «Закону каменных джунглей». Последний эпизод сериала вышел четыре года назади поклонники всё ещё верят в продолжение, однако актёр не готов возобновить съёмки. По его словам, работа в проекте стала для него настоящим мучением.