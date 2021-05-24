Бондарчук сыграет экс-возлюбленного Дапкунайте в драме про балет

https://static.news.ru/photo/4386763e-bd36-11eb-ab98-96000091f725_660.jpg Ингеборга Дапкунайте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдору Бондарчуку и Ингеборге Дапкунайте достались главные роли в новом драматическом сериале Евгения Сангаджиева «Балет», передаёт портал «Бюллетень кинопрокатчика». По информации сайта, съёмки восьми серий могут начаться летом 2021-го, работать предстоит в Москве и Нью-Йорке.

Кроме них в ленте сыграют Мария Фомина («Содержанки») и Игорь Гордин («Танец Дели»). Действие развернётся вокруг экс-танцовщицы Большого театра Руты Майерс, оставившая Москву на 30 лет и вернувшаяся на главную сцену России в качестве всемирно известного хореографа.

В Большом Рута собирается поставить спектакль, но на пути встаёт экс-возлюбленный по имени Андрей. За время отсутствия Майерс мужчина стал худруком учреждения. Кроме того, лучшая подруга юности Руты стала его женой. Премьера запланирована на конец 2021-го. На счету Евгений Сангаджиева режиссёрские работы: сериал «Хэппи-энд», короткометражки «Есть город золотой», «Ульяна» и «Гармония».

Накануне актриса Наталья Антонова назвала размер гонорара, который заплатили её сыну Артёму Вершинину за съёмки в сериале «Бригада». Свою первую роль маленький актёр сыграл в три года. Тогда он получил полторы тысячи рублей, которые, по словам Антоновой, очень им помогли.

Ранее сообщалось, что Даниил Вахрушев в YouTube-шоу «Хочу с...» признался, что ненавидел своих коллег по «Закону каменных джунглей». Последний эпизод сериала вышел четыре года назади поклонники всё ещё верят в продолжение, однако актёр не готов возобновить съёмки. По его словам, работа в проекте стала для него настоящим мучением.