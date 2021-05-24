Актриса Антонова назвала гонорар трёхлетнего сына за съёмки в «Бригаде»

https://static.news.ru/photo/7af20e12-bc7d-11eb-9966-96000091f725_660.jpg Наталья Антонова Фото: vk.com/nataliyaantonovagroup

Актриса Наталья Антонова назвала размер гонорара, который заплатили её сыну Артёму Вершинину за съёмки в сериале «Бригада», пишет Пятый канал.

Свою первую роль маленький актёр сыграл в три года. Тогда он получил полторы тысячи рублей, которые, по словам Антоновой, очень им помогли.

Правда, было такое тяжёлое время. Потратили на продукты, — рассказала она.

Актриса отметила, что совместные съёмки с сыном были счастьем. Все 14 дней она радовалась тому, что может быть с ним каждый день. При этом она боялась смутить ребёнка, поэтому никто, кроме режиссёра, не знал, что они мать и сын.

Мы шифровались, потому что мне казалось, что неловко будет сыну, что это его мама, и она играет маму, и я его смущаю. Я старалась прикинуться ветошью и в вагон, быстрее в вагон, — поделилась Антонова.

В итоге Артём Вершинин связал свою жизнь с кино. Как отметила мать актёра, у них очень доверительные отношения. Иногда они помогают друг другу финансово и не придают значения, кто и сколько денег дал.

Ранее российский актёр Валерий Гаркалин пожаловался, что его в силу возраста перестали приглашать сниматься в кино и у него остался только театр, а там платят совсем мало, поэтому он находится «на грани нищеты».