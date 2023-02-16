Большой концерт Глюкозы в Москве неожиданно отменили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глюкоза (Наталья Ионова)

Концерт певицы Глюкозы (Наталья Ионова), который должен был состояться 17 февраля в московском Crocus City Hall, неожиданно отменили, сообщила сама исполнительница на своей странице во «ВКонтакте». Артистка попросила у своих поклонников прощения и подчеркнула, что до последнего была уверена, что мероприятие состоится. При этом она не назвала причину отмены.

До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придется перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится, — написала Глюкоза.

Она пообещала назвать новую дату мероприятия позже.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru ранее заявил, что поддерживает решение организаторов отменить концерты исполнителя Александра Реввы в Краснодаре и Ростове. По мнению депутата, Ревва поплатился за «русофобскую позицию». По словам депутата, стране не нужны артисты, которые «дискредитируют русский мир» и желают поражения России. Александр Ревва публично не высказывался об отношении к специальной военной операции. После начала СВО он продолжает жить в Испании.