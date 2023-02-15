«Желают России поражения»: в ГД объяснили отмену концертов Александра Реввы Депутат Соловьев назвал закономерной отмену концертов Реввы в Краснодаре и Ростове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что поддерживает решение организаторов отменить концерты исполнителя Александра Реввы в Краснодаре и Ростове. По мнению депутата Ревва поплатился за «русофобскую позицию».

Считаю, что гражданин нашей страны, высказывающийся против национальных интересов России, против СВО, поддерживающий преступный киевский режим, должен понимать, что он совершает действия, которые должны быть в зависимости от тяжести содеянного быть квалифицированы как правонарушения или преступления. Артисты шоу бизнеса не являются исключением и Ревва за свою русофобскую позицию должен ответить, запрет на его выступления в РФ является закономерным и логичным, — говорит Соловьев.

По словам депутата, стране не нужны артисты, которые «дискредитируют» «русский мир» и желают поражения России.

Нам не нужны актеры которые своими действиями дискредитируют культурную и духовную основу русского мира, желают России поражения в противостоянии с агрессивным коллективным Западом, — заявил Соловьев

Александр Ревва никогда публично не высказывался ни с поддержкой, ни с осуждением специальной военной операции. После начала СВО он продолжает жить в Испании.

Представители Реввы объясняли, что речь идет о переносах концертов в Ростове и Краснодаре из-за технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить «качественное сопровождение мероприятия».

Отец артиста Владимир Ревва, живущий в Донецке, рассказывал, что поругался с сыном после того, как заметил его на одном концерте с певцом Валерием Меладзе, который поддержал Украину в общении со зрителем. Мать артиста Любовь Рачеева заявляла, что ее сын любит Россию и никогда «не плюнет в то место, где он состоялся». Также она опровергла слухи о том, что Ревва ездит выступать на Украину.