Мать Реввы рассказала, куда уехал шоумен Мать Реввы рассказала, что шоумен уехал на отдых в Испанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

В настоящее время юморист и шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой и двумя дочками отдыхает в Испании, рассказала в беседе с KP.RU мать артиста Любовь Рачеева. Ревва ранее не приехал на выступление на фестивале в Петербурге, а в сентябре у него запланированы концерты в Турции, на этом фоне появились слухи, что он уехал из России навсегда. Как заверила женщина, ее сын не эмигрировал за границу, а просто полетел в отпуск.

Мой сын находится сейчас на отдыхе. Кто-то едет в Сочи. А он решил в Испанию — никакая это не эмиграция, — подчеркнула Рачеева.

Мать шоумена также отметила, что он любит Россию и никогда «не плюнет в то место, где он состоялся». По ее словам, он и президент Украины Владимир Зеленский не являются близкими друзьями, а просто вместе участвовали в КВН. Кроме того, она опровергла слухи о том, что Ревва ездит выступать на Украину. Рачеева не отрицает, что ее сын раньше давал там концерты, чтобы подзаработать, однако в этом году он там не был и не планирует приезжать.

Ранее сообщалось, что Ревва поссорился с отцом, Владимиром Реввой, из-за участия в «сборище» с Валерием Меладзе, выступившим против проведения спецоперации на Украине. Отец экс-резидента Comedy Club признался, что Ревва отказывался посещать родной Донбасс из-за дружбы с украинским лидером Владимиром Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину.