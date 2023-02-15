В Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы В Краснодаре и Ростове отменили концерты Александра Реввы из-за его позиции по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

В Краснодаре и Ростове отменили концерты Артура Пирожкова (он же Александр Ревва) из-за его позиции относительно СВО, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Представители Реввы же объяснили, что речь идет о переносах из-за технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить «качественное сопровождение мероприятия».

Об этом [отмене] просили общественники после выступления артиста против СВО. <...> Повсюду была информация, [что] прибыль от тура [Реввы] пойдет в поддержку Украины. Теперь выступления в «ДК Олимп» не будет. Отмены прошли и в соседнем Ростове, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что певец поссорился с отцом Владимиром Реввой из-за участия в «сборище» с Валерием Меладзе, выступившим против проведения спецоперации на Украине. Отец экс-резидента Comedy Club признался, что Ревва отказывался посещать родной Донбасс из-за дружбы с украинским лидером Владимиром Зеленским и боязни, что его не пустят на Украину.

Мать шоумена Любовь Рачеева также отметила, что он любит Россию и никогда «не плюнет в то место, где он состоялся». По ее словам, он и президент Украины Владимир Зеленский не являются близкими друзьями, а просто вместе участвовали в КВН. Кроме того, она опровергла слухи о том, что Ревва ездит выступать на Украину, заявив, что шоумен не намерен приезжать туда в настоящее время.