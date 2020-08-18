Болгарский исполнитель песни Mrazish удивил резкой сменой имиджа

Певец Васил Троянов Боянов, получивший известность после выхода песни «Mrazish» («Ненавидишь»), которую он выпустил как исполнитель Азис, кардинальным образом изменил свой облик.
В клипе на указанную композицию он предстаёт в образе ярко накрашенного блондина со светлой бородой, который в ролике не только пел, но и ел клубнику со сливками.
Однако в последнее время Боянов начал публиковать на своей страницы в Instagram снимки, на которых он выглядит иначе. Теперь Азис представляет из себя брутального накаченного брюнета с густой чёрной бородой. Сам нарастивший мышечную массу артист признался, что его бицепсы — не результат работы в спортивном зале. Как выяснилось, Боянову их накачали специальным материалом на основе гиалуроновой кислоты.
О личной жизни певца известно немного. В 2007 году у него родилась дочь Рая от певицы Галы. В данный момент артист холост,
Как ранее писал NEWS.ru, гражданский муж народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной певец Евгений Гор перенёс операцию по исправлению носовой перегородки.
Фотографией из больницы он поделился в своём Instagram. На снимке видно, что он находится в медучреждении, на нём — компрессионные чулки. Знакомая артиста поинтересовалась в комментариях к снимку причиной его госпитализации.
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