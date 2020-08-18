Болгарский исполнитель песни Mrazish удивил резкой сменой имиджа

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Певец Васил Троянов Боянов, получивший известность после выхода песни «Mrazish» («Ненавидишь»), которую он выпустил как исполнитель Азис, кардинальным образом изменил свой облик.

В клипе на указанную композицию он предстаёт в образе ярко накрашенного блондина со светлой бородой, который в ролике не только пел, но и ел клубнику со сливками.

Однако в последнее время Боянов начал публиковать на своей страницы в Instagram снимки, на которых он выглядит иначе. Теперь Азис представляет из себя брутального накаченного брюнета с густой чёрной бородой. Сам нарастивший мышечную массу артист признался, что его бицепсы — не результат работы в спортивном зале. Как выяснилось, Боянову их накачали специальным материалом на основе гиалуроновой кислоты.

О личной жизни певца известно немного. В 2007 году у него родилась дочь Рая от певицы Галы. В данный момент артист холост, передаёт Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданский муж народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной певец Евгений Гор перенёс операцию по исправлению носовой перегородки.

Фотографией из больницы он поделился в своём Instagram. На снимке видно, что он находится в медучреждении, на нём — компрессионные чулки. Знакомая артиста поинтересовалась в комментариях к снимку причиной его госпитализации.